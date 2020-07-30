Мирослава Карпович прокомментировала информацию о съемках в четвертой части “Мажора”

30.07.2020, 10:43, Разное

По словам сплетников, актриса получила роль в четвертом сезоне

“Мажора”, выход которого состоится осенью. Более того, есть информация,

что в теленовелле Мирослава Карпович заменит исполнительницу главной женской

роли Карину Разумовскую.

Журналистам удалось связаться с артисткой из “Папиных дочек”. Карпович призналась, что о своем участии в проекте “Мажор” даже не

догадывалась. Вопреки распространенному мнению на пробы она не ходила.

Мирослава подчеркнула, что к теленовелле не имеет никакого

отношения. Между тем подобные слухи ей льстят. Артистке приятно “участвовать” в популярном у зрителей проекте.

А вот говорить о личной жизни с репортерами актриса из ситкома “Папины

дочки” отказалась. Мирославе Карпович приписывают роман со звездой сериала “Мажор”

Павлом Прилучным. По мнению сетевых сплетников, она закрутила

интрижку с артистом, чтобы реанимировать карьеру и добиться новых высот.

Отметим,

что Прилучный тоже хранит молчание. Павел сообщил в личном микроблоге, что эту

тему поднимать не собирается.

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Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) 20 Апр 2020 в 12:10 PDT