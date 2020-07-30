Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,5 тысячи инфицированных

30.07.2020, 10:43, Разное

По данным штаба, за последние сутки коронавирус в России выявили у 5 509 человек. В то же время от COVID-19 вылечились 9 322 пациента. А 129 человек не смогли справиться с болезнью.

В Москве за истекшие сутки коронавирус обнаружен у 678 жителей. В области почти в пять раз меньше – 144. В Санкт-Петербурге зафиксировано 162 новых случая.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России заразились 834 499 человек, к настоящему моменту более 629 тысяч вылечились. Зафиксировано 13 802 летальных исхода.

Массовое производство вакцины от коронавируса в России начнется в конце текущего года. Об этом заявил представитель исследовательского центра “Вектор” Ильназ Иматдинов.

Многие россияне потратили госвыплаты на детей от трех до 16 лет на погашение микрозаймов, сообщили аналитики CloudPayments. По их данным, после снятия введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений россияне стали возвращать долги лучше.

Из-за небольшого подъема заболеваемости в Чечне усилят контроль за соблюдением санитарных мер. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. За последние сутки там выявлено 16 новых случаев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставки министров здравоохранения в 11 регионах. Происходящее он назвал кадровой ротацией, которая стала более динамичной на фоне эпидемии коронавируса.