 

Судья Верховного суда США Гинсбург вновь госпитализирована

30.07.2020, 10:35, Новости дня

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург, у которой четыре раза диагностировали рак, вновь госпитализирована, сообщили в суде.

Суд сообщил, что 87-летняя Гинсбург в среду перенесла «минимально инвазивную нехирургическую процедуру» в Мемориальном онкологическом центре Слоана-Кеттеринга в Нью-Йорке для исследования стента желчного протока, установленного около года назад.

«Судья отдыхает и, как ожидается, будет выписана из больницы к концу недели», – заявили в суде.

Две недели назад, через несколько дней после госпитализации с подозрением на инфекцию, Гинсбург объявила, что она вновь борется с раком.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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