США осудили страны, не выплатившие компенсацию жертвам Холокоста

30.07.2020, 10:35, Новости дня

США подвергли критике несколько стран Восточной и Центральной Европы, включая Польшу, за то, что они не выплатили компенсацию жертвам Холокоста и их семьям и общинам за имущество, захваченное во время нацистской оккупации во Второй мировой войне.

В своем докладе Госдепартамент выделил Боснию, Беларусь, Украину и особенно Польшу, за то, что они не приняли мер по заявлениям о реституции.

Хорватия, Латвия и Россия также подверглись критике в докладе, который, вероятно, вызовет гневную реакцию от соответствующих правительств.

«Прошло много лет, и назрела необходимость срочного принятия мер», – заявил госсекретарь Майк Помпео в предисловии к докладу, в котором рассматривается ситуация в 46 странах по выполнению ими обязательств по реституции, взятых в 2009 году.

«В то время как мы отмечаем 75-летие окончания Холокоста, проблема наследия массовых грабежей нацистов в очень многих местах в значительной мере остается без внимания», – сказал он.

В докладе отмечается, что в Польше была рассмотрена лишь половина из 5500 заявлений на возвращение собственности еврейских общин, и половина из них была отклонена.

Россия также подверглась критике за национализацию и невыплату компенсаций за конфискованное или национализированное имущество бывшим советским правительством.

«Россия не приложила значительных усилий для исследования происхождения, реституции или компенсации за произведения искусства, найденные в конце Второй мировой войны, которые были конфискованы нацистами у еврейских и нееврейских жертв», – говорится в докладе.