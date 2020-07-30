На форуме «Армия-2020» посетителям покажут достигший дна Марианской впадины «Витязь-Д»

30.07.2020, 10:30, Разное

Беспилотный аппарат для глубоководного погружения «Витязь-Д», достигнувший дна Марианской впадины, продемонстрируют в рамках Международно-технического форума «Армия-2020». Об этом пояснил руководитель ФПИ Андрей Григорьев.

На форуме собираются показать именно тот самый «Витязь-Д», доставивший на дно Марианской впадины вымпел, изготовленный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил Андрей Григорьев. Рекордная глубина, которой удалось достичь аппарату, составила 10 028 метров. В целом миссия продлилась несколько часов.

Изначально эксперты скептически относились к использованию «Витязя-Д» для погружения на дно Марианской впадины, поскольку ранее это совершали пилотируемые аппараты. Однако ФПИ поддержал данный проект и поставленные задачи были успешно выполнены, что сделало отечественную разработку первым в мире автономным подводным аппаратом, совершившим погружение на дно Марианской впадины.