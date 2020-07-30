 

Выручка Samsung в сегменте смартфонов упала на 18 %

30.07.2020, 10:30, Разное

Общая выручка компании Samsung Electronics во втором квартале нынешнего года упала более чем на 5%, но операционная прибыль увеличилась на 23,5 Стабильным сегментом для производителя стал рынок памяти. Что касается смартфонов, то выручка производителя от их реализации снизилась на 18%.
Активнее всего прибыль Samsung увеличивалась в сегменте продаж микросхем памяти. Производитель ожидает роста спроса на эту продукцию во втором полугодии, поскольку на рынок вышли новые мобильные устройства и консоли. За отчетный период последовательный рост выручки зафиксирован в сфере по выпуску дисплеев. Однако позитивный тренд наблюдался исключительно из-за одноразовой выплаты со стороны крупного клиента. В годовом выражении соответствующий показатель снизился на 12%. Из-за пандемии коронавируса упал спрос на новые смартфоны, поэтому хуже продавались дисплеи. Потребность в мониторах выросла, но телевизоры реализовывались не очень хорошо, поскольку были перенесены или же и вовсе отменены ключевые спортивные события.

Аналитики Samsung убеждены, что во второй половине 2020 года сохранится неопределенность в сегменте смартфонов. Однако спрос может оживить презентация новинок корейского производителя.

Что касается потребительской электроники, то премиальный сегмент показал позитивный тренд. После публикации квартального отчета акции Samsung поднялись на 1,9%. В целом за неделю их курс укрепился на 10%.





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