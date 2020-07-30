Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» упали в два раза

30.07.2020, 10:09, Разное

Журналисты выяснили, сколько получают ведущие и участники скандального проекта «Дом-2». Известно, что доход некоторых снизился в два раза.

Недавно в список ведущих «Дома-2» в очередной раз записали Ларису Гузееву. Та сразу же опровергла эту информацию. Оказывается, что руководители проекта не могут позволить себе платить большие гонорары звезде «Давай поженимся».

«Дом-2» выходит в эфир уже 16 лет. За это время менялся курс доллара и сами зарплаты в целом. Герои эфиров не могут открыто заявлять о расценках, то делают это после ухода за пределы периметра. Например, в пик популярности телешоу Рустаму Солнцеву и его коллегам платили в месяц по 5 тысяч долларов. Самую большую сумму получила Виктория Боня – 8 тысяч долларов.

Сейчас ведущему проекту Владу Кадони платят 140 тысяч рублей в месяц. Гонорары Ольги Бузовой и Ксении Бородиной выше. Они также снимаются еще в одном шоу «Бородина против Бузовой». Имеется информация, что знаменитости получают максимум 2,1 миллиона рублей в месяц.

Любой человек, пришедший в качестве участника на «Дом-2» должен пройти испытательный срок, который длится два месяца. Потом ставки распределяются в зависимости от популярности. Заработная плата новичков составляет 17 тысяч рублей.

Максимальная ставка составляет 140-150 тысяч рублей. Ее получает, например, Степан Меньщиков. В долларах эта сумма составляет чуть более двух тысяч. Следовательно, гонорар участника упал почти в два раза.