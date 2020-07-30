 

Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» упали в два раза

30.07.2020, 10:09, Разное

Журналисты выяснили, сколько получают ведущие и участники скандального проекта «Дом-2». Известно, что доход некоторых снизился в два раза.
Недавно в список ведущих «Дома-2» в очередной раз записали Ларису Гузееву. Та сразу же опровергла эту информацию. Оказывается, что руководители проекта не могут позволить себе платить большие гонорары звезде «Давай поженимся».

«Дом-2» выходит в эфир уже 16 лет. За это время менялся курс доллара и сами зарплаты в целом. Герои эфиров не могут открыто заявлять о расценках, то делают это после ухода за пределы периметра. Например, в пик популярности телешоу Рустаму Солнцеву и его коллегам платили в месяц по 5 тысяч долларов. Самую большую сумму получила Виктория Боня – 8 тысяч долларов.

Сейчас ведущему проекту Владу Кадони платят 140 тысяч рублей в месяц. Гонорары Ольги Бузовой и Ксении Бородиной выше. Они также снимаются еще в одном шоу «Бородина против Бузовой». Имеется информация, что знаменитости получают максимум 2,1 миллиона рублей в месяц.

Любой человек, пришедший в качестве участника на «Дом-2» должен пройти испытательный срок, который длится два месяца. Потом ставки распределяются в зависимости от популярности. Заработная плата новичков составляет 17 тысяч рублей.

Максимальная ставка составляет 140-150 тысяч рублей. Ее получает, например, Степан Меньщиков. В долларах эта сумма составляет чуть более двух тысяч. Следовательно, гонорар участника упал почти в два раза.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Дефицит питьевой воды: мир на пороге глобальной жажды

28.06 / Катастрофическое вымирание помогло ученым в борьбе с глобальным потеплением

29.07 / В Москве полиция проводит проверку после стрельбы

24.07 / Как обычная семья: кронпринц Дании Фредерик и принцесса Мэри на пляже Скагена

28.07 / В России в 2024 году для ученых разработают уникальные научно-исследовательские суда

07.07 / Медики рассказали о ранее не достаточно изученной пользе чеснока для организма

11.04 / Мнение: О женской самооценке

29.04 / Девять из одиннадцати тестов на беременность дают ложно отрицательный результат

29.06 / Фитнес-центры удвоили выручку после снятия ограничений

28.06 / Мнение: Ирредентизм в Европе, претензии к России и претензии к Китаю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска