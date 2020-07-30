 

В РФ испытали беспилотный циклолет вертикального взлета

30.07.2020, 9:53, Новости дня

Беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки успешно прошел испытания в России, рассказал гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

«Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы», – передает ТАСС слова Григорьева.

Он пояснил, что преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет аппарату действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.

Глава ФПИ отметил, что циклолет будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Напомним, в феврале садящийся на вертикальную стену летательный аппарат начали создавать в России.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Москва ответила на сравнение латышей в СССР с неграми

21.07 / У семерых хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

24.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 15,5 млн

20.07 / Новый недорогой смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

25.06 / Медведев одним из первых проголосовал по поправкам в Конституцию

29.06 / В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

25.06 / Ученый оценил шансы жизни людей на Луне и Марсе

28.06 / Пандемия COVID-19. Число заболевших превысило 10 млн

30.06 / Песков ответил на вопрос о контактах между Россией и США по «сговору» с талибами

30.07 / Задержанных в Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер” обвиняют в подготовке терактов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска