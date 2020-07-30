 

В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

30.07.2020, 9:53, Новости дня

Совбез Белоруссии не исключил ограничение интернета в республике во время митингов, сообщил кандидат в президенты страны, один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев по итогам срочной встречи в Центризбиркоме.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии созвана в Центризбиркоме страны.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. 





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