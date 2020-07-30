В РФ испытали беспилотный циклолет вертикального взлета
30.07.2020, 9:53, Новости дня
Беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки успешно прошел испытания в России, рассказал гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.
«Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы», – передает ТАСС слова Григорьева.
Он пояснил, что преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет аппарату действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.
Глава ФПИ отметил, что циклолет будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Напомним, в феврале садящийся на вертикальную стену летательный аппарат начали создавать в России.
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