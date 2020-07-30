 

Названы первые восемь признаков рака

30.07.2020, 9:53, Разное

Врач Аркадий Верткин назвал первые восемь признаков рака. Во всем мире онкология стабильно занимает вторую позицию по уровню летальных исходов. Она уступает исключительно сердечно-сосудистым болезням.
По словам медиков, если человек будет внимательно относиться к своему здоровью и следить за изменениями в организме, то появится возможность своевременно распознать онкологию. Тогда шансы на выздоровление существенно увеличатся.

По мнению Верткина, от рака умирает множество пациентов, в том числе люди до 45 лет. В связи с этим нужно знать первые признаки онкологии, чтобы вовремя обратиться к врачу. Речь идет об изменении ритма мочеиспускания и дефекации, кровотечении или кровянистых выделениях, незаживающих язвах.

Кроме того, следует обратить внимание на процесс глотания. Если он затруднен, то это может сигнализировать об одном из видов онкологии. Признаками рака являются уплотнения на теле, нарушения пищеварения, изменение первоначального вида бородавок и родинок, осиплость голоса и длительный кашель.





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