Почему колье Меган Маркл с инициалами принца Гарри вызвало недовольство дворца: новая история из биографии “В поисках свободы”

30.07.2020, 9:50, Разное

Все меньше времени остается до выхода долгожданной книги Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (“В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья”). Биография из 320 страниц написана королевскими корреспондентами Омидом Скоби и Каролин Дюран, которые нередко сопровождали пару в поездках и имеют неплохие связи с людьми их круга, поэтому в книге содержится много ранее неизвестных подробностей частной жизни герцога и герцогини Сассекских. Благодаря отрывкам, публикуемым различными изданиями, мы уже узнали новые детали “Мегзита”, согласно которым, вопреки расхожему мнению, инициатором сложения всех королевский полномочий была не Меган, а Гарри; затем стали известны подробности первой встречи пары и первых месяцев их романа. Новый день – новые фрагменты.

В декабре 2016 года Меган Маркл – тогда еще просто девушка принца Гарри и звезда сериала “Форс-мажоры” – отправилась на шопинг, и, конечно, компанию ей составили папарацци. Эти снимки могли бы стать самыми обычными, если бы не едва заметное украшение на шее будущей герцогине. Меган надела золотую цепочку от лос-анджелесского ювелира Майи Бреннер за 184 фунта стерлингов (по слухам – это был подарок принца Гарри), на которой блестели подвески – “М” и “Н” – первые буквы имен Меган и Гарри. И пока поклонники пары умилялись такому оригинальному признанию в своих чувствах, персонал дворца звонил Меган и просил больше никогда не надевать подобные вещи.

Ей было сказано, что подобные вещицы лишь еще больше привлекают внимание фотографов и распаляют их желание получать новые снимки и соответственно – новые заголовки. Меган тогда говорила мало, решив просто выслушать советы. Но после того как разговор был завершен, она почувствовала себя разочарованной. Она понимала, что дворцовые помощники действуют из благих побуждений, но сам факт, что кто-то из офиса ее бойфренда указывает ей, какие украшения надевать, и говорит не улыбаться фотографам, – было уже чересчур.

Колье с первыми буквами имен Меган и Гарри

После этого разговора Меган позвонила своему другу, который через несколько лет передал ее слова авторам книги:

Я не могу победить. Они делают вид, будто эти фотографии – моя вина, будто я поощряю их появление. Я не знаю, что сказать. Только вчера люди в социальных сетях писали, что я выгляжу несчастной на фотографиях, хотя я просто старалась игнорировать фотографа по ИХ просьбе.

Как мы знаем, впоследствии, уже будучи замужем за принцем Гарри и воспитывая сына Арчи, Меган не раз выходила в свет в похожих колье: например, на одном из матчей Уимблдона в 2019-м на ней была подвеска в виде первой буквы имени сына, а в сентябре того же года она посетила финал US Open и надела два крошечных медальона, на которых было написано по букве – “A” и “H” – в честь двух главных мужчин в ее жизни.

Напомним, авторы Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family – Омид Скоби и Каролин Дюран. Первый работает редактором отдела “Монархи” на сайте американского Harper’s Bazaar, а вторая – колумнистом, также специализирующемся на теме королевских семей, на американских сайтах Elle и Oprah Mag. Представитель Меган и Гарри заявил, что герцогская чета не давала интервью для этой книги и никак не способствовала ее выходу, однако ее содержание они не отрицают.

Эта книга основана на собственном опыте авторов как членов группы королевских корреспондентов и их связях, – добавил представитель герцога и герцогини Сассекских.

Сами авторы также добавляют, что при написании книги они пообщались с более чем 100 источниками, включая “близких друзей Гарри и Меган, королевских помощников и персонал дворца (нынешний и прошлый)”. Любая информация, приведенная в книге, имеет подтвеждение как минимум двух источников. “В поисках свободы” выйдет 11 августа.