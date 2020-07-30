 

Мемориальный комплекс в Кемерово обрушился через три дня после установки

30.07.2020, 9:48, Новости дня

В Кемерово мемориальный комплекс «Свет памяти», установленный в память о вкладе местных жителей в победу в Великой Отечественной войне, обрушился через несколько дней после установки – в нем лопнуло одно из стекол.

Инцидент произошел накануне, 29 июля. Очевидцы рассказали об этом в группе «Регион-42 Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».

 

На кадрах видео с места происшествия видно, что одна из частей композиции обрушилась. Особенно сильно пострадала верхняя часть, а нижняя испещрена мелкими трещинами.

Автор видео рассказал, что «сначала был треск, потом сильный шум бьющегося стекла, но никого рядом не было».

В пресс-службе администрации города сообщили, что произошедшее – «не акт вандализма», передает РИА «Новости».

«Лопнуло стекло. Сейчас подрядчик уже занимается его заменой в рамках гарантийных обязательств», – отметили там.

Отмечается, что мемориальный комплекс установили 26 июля. В него вошла композиция с историческими справками о вкладе Кузбасса в победу в Великой Отечественной войне – «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы».

Центральная же часть – изображения 10 журавлей, которые улетают в небо. Каждый журавль состоит из портретов кузбассовцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.





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