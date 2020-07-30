Названы сроки начала создания нового двигателя для возвращаемой ракеты «Крыло-СВ»

30.07.2020, 9:48, Новости дня

Работы по созданию новейшего двигателя на сжиженном природном газе и кислороде для возвращаемой ракеты-носителя «Крыло-СВ» начнутся осенью, рассказал гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

«Начало работ по созданию двигателя запланировано на октябрь 2020 года, разработка изделия будет вестись специалистами Конструкторского бюро химического машиностроения им. [А. М.] Исаева», – передает ТАСС слова Григорьева.

Он уточнил, то в этом году был завершен аванпроект, который определил технический облик изделия. Двигатель будет работать на полностью экологически чистых компонентах: сжиженном природном газе и кислороде.

«Такая силовая установка хорошо подходит для многоразовых носителей, поскольку она не нуждается в длительном послеполетном обслуживании. Впервые в мире в двигателе будет применен гибридный турбоэлектрический насосный агрегат. На демонстраторе будет использоваться одна, на полноразмерном носителе – пакет из восьми установок», – рассказал глава ФПИ.

Он добавил, что ЦНИИмаш приступил к созданию демонстратора возвращаемой ракеты- носителя «Крыло-СВ».

«Работы по проекту стартовали 1 июля 2020 года на базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения, где сформирована лаборатория фонда со штатом более чем в 80 сотрудников», – сказал он.

Как отметил глава ФПИ, первые полгода будут посвящены компьютерному моделированию демонстратора для того, чтобы подтвердить правильность выбранных решений.

«Уже исходя из результатов моделирования, мы приступим непосредственно к работе с «железом». Надеемся, что первый полет возвращаемой ступени состоится не позднее 2022 года», – отметил Григорьев.

По его словам, ФПИ совместно с Минобороны в августе проведет испытания боевого робота «Маркер».

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», – сказал он.

По словам Григорьева, платформа будет представлена в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Напомним, 24 июля макет первой российской крылатой многоразовой ракеты «Крыло-СВ» был представлен в военном технополисе «Эра».



