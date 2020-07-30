Срочную встречу с кандидатами в президенты созвали в Белоруссии

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30.07.2020, 9:30, Новости дня

Срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии проходит в Центризбиркоме страны, причины встречи не уточняются.

В здание ЦИК утром в четверг прибыли Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская, один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, которые зарегистрированы кандидатами, а также госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на очередной срок, и представители его штаба не были замечены у входа в здание, где их ожидали журналисты, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.  





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