 

Срочную встречу с кандидатами в президенты созвали в Белоруссии

30.07.2020, 9:30, Новости дня

Срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии проходит в Центризбиркоме страны, причины встречи не уточняются.

В здание ЦИК утром в четверг прибыли Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская, один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, которые зарегистрированы кандидатами, а также госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на очередной срок, и представители его штаба не были замечены у входа в здание, где их ожидали журналисты, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.  





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Хабаровскый депутат от ЛДПР обвинил команду Фургала в поддержке митингов

04.07 / На МКАД столкнулись три машины, есть пострадавшие

13.07 / США: претензии Пекина на большую часть Южно-Китайского моря незаконны

11.07 / Военный эксперт раскрыл суть махинаций с оружием в Грузии времен Саакашвили

24.07 / Алкоголь и табак предложили обложить дополнительным сбором

27.07 / Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» собрались объявить в международный розыск

13.07 / Представитель Киева счел Минские соглашения «практически нереализуемыми»

20.07 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

20.07 / Германский эксперт оценил грозящий ЕС коронавирусный раскол

14.07 / Стали известны предварительные результаты ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска