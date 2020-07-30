 

Ученые рассказали о вреде антибиотиков для здоровья детей в будущем

30.07.2020, 9:30, Разное

Ученые выяснили, какой вред в будущем может нанести прием антибиотиков детьми до одного года. Исследованием негативного воздействия препаратов занимались сотрудники Ратгерского университета, полученные результаты они опубликовали в Genome Medicine.
В экспериментах исследователи использовали молодых грызунов. После проведения одного курса антибиотиков было замечено, что у них начинался воспалительный процесс в кишечнике (IBD) по мере взросления. Это явление подтверждает идею о том, что прием детьми до одного года даже малого количества антибиотиков способен нарушить кишечную микробиоту, что впоследствии может привести к развитию слабой иммунной системы, диабету первого типа и IBD.

По словам соавтора исследования и директора Центра передовых биотехнологий и медицины Ратгерского университета Мартина Блазера, им экспериментально удалось доказать, что антибиотики влияют на развитие заболеваний у детей по мере их взросления. Если ранее данный феномен называли корреляционным, то в данном случае определено, что причиной воспалительных процессов в кишечнике является прием антибиотиков.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / У председателя УИК обнаружили коронавирус

23.07 / Наталья Громушкина о бывшем муже: Он утомлял вниманием

25.06 / Мнение: Подъём добычи

08.07 / Скандалы: Губернатор класса «Лексус»

13.07 / Виктория Бекхэм поделилась новыми фотографиями с помолвки Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

20.07 / Ученые: У выздоровевших после коронавируса пациентов наблюдаются психологические проблемы

26.06 / Светлана Тихановская: «Людей давно никто не спрашивает, как им живется»

02.07 / В Нью-Йорке произошло обрушение жилого дома

13.01 / Мнение: Модель Суркова по управлению непризнанными территориями вредит России

03.07 / Мнение: О верховном главнообнулённом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска