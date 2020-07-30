Ученые рассказали о вреде антибиотиков для здоровья детей в будущем

30.07.2020, 9:30, Разное

Ученые выяснили, какой вред в будущем может нанести прием антибиотиков детьми до одного года. Исследованием негативного воздействия препаратов занимались сотрудники Ратгерского университета, полученные результаты они опубликовали в Genome Medicine.

В экспериментах исследователи использовали молодых грызунов. После проведения одного курса антибиотиков было замечено, что у них начинался воспалительный процесс в кишечнике (IBD) по мере взросления. Это явление подтверждает идею о том, что прием детьми до одного года даже малого количества антибиотиков способен нарушить кишечную микробиоту, что впоследствии может привести к развитию слабой иммунной системы, диабету первого типа и IBD.

По словам соавтора исследования и директора Центра передовых биотехнологий и медицины Ратгерского университета Мартина Блазера, им экспериментально удалось доказать, что антибиотики влияют на развитие заболеваний у детей по мере их взросления. Если ранее данный феномен называли корреляционным, то в данном случае определено, что причиной воспалительных процессов в кишечнике является прием антибиотиков.