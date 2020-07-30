 

У беременных в четыре раз чаще вырабатывается иммунитет к коронавирусу

30.07.2020, 9:30, Разное

У беременных в среднем четыре раза чаще вырабатывается иммунитет к коронавирсу. К такому мнению пришли исследователи из Филадельфии.
Специалисты в новом исследовании изучили влияние COVID-19 на будущих рожениц. С апреля по июнь они наблюдали за пациентками с этим диагнозом находящимися в положении. В результате авторы научной работы пришли к выводу, что у беременных присутствует иной иммунный ответ на коронавирус. 1293 женщины после родов сдали анализ на антитела. У 6,2% пациенток они были обнаружены. Этот результат в четыре раза больше уровня, в целом зарегистрированного по стране.

В то же время исследователи из Филадельфии пока не могут понять, как иммунный ответ связан с национальностью. У одних беременных женщин наблюдается более сильная реакция по сравнению с другими. Например, лучше защищены испаноязычные женщины. У них антитела зарегистрированы в 10,4% случаев. Показатель среди темнокожих беременных составил 9,7%. Иммунный ответ против COVID-19 был зафиксирован у 0,9% азиаток и 2% белокожих.

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в конце декабря минувшего года. Вспышка болезни произошла на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Спустя два с половиной месяца в ВОЗ приняли решение объявить пандемию из-за быстрого распространения инфекции по миру.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Когда ввели День Труда, расстрелы рабочих большевиками и Достоевский о спорщиках

05.07 / «Российские шпионы» вырубили в Литве свет и устроили драку у посольства США

10.07 / Таблетки вместо физических упражнений? Ученые приблизили это

22.07 / Спикер Пелоси назвала коронавирус в США «вирусом Трампа»

09.07 / Лукашенко высказался о свободе слова в Белоруссии

08.07 / Учёные доказали, что пробиотики могут вывести из депрессии

11.07 / Мнение: Семейные странности Сергея Фургала – жена пропала, сыновья, дочь неясного возраста

28.06 / Мнение: Полицейский из Хьюстона с русской татуировкой: дети не в него, а в тестя – мордатые, толстые

20.07 / Мнение: О п***це про CoVID-19

26.07 / Илон Маск прокомментировал свой роман с Эмбер Херд и ее конфликт с Джонни Деппом: “Если Джонни захочет драки, дайте мне знать”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска