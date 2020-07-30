У беременных в четыре раз чаще вырабатывается иммунитет к коронавирусу

30.07.2020, 9:30, Разное

У беременных в среднем четыре раза чаще вырабатывается иммунитет к коронавирсу. К такому мнению пришли исследователи из Филадельфии.

Специалисты в новом исследовании изучили влияние COVID-19 на будущих рожениц. С апреля по июнь они наблюдали за пациентками с этим диагнозом находящимися в положении. В результате авторы научной работы пришли к выводу, что у беременных присутствует иной иммунный ответ на коронавирус. 1293 женщины после родов сдали анализ на антитела. У 6,2% пациенток они были обнаружены. Этот результат в четыре раза больше уровня, в целом зарегистрированного по стране.

В то же время исследователи из Филадельфии пока не могут понять, как иммунный ответ связан с национальностью. У одних беременных женщин наблюдается более сильная реакция по сравнению с другими. Например, лучше защищены испаноязычные женщины. У них антитела зарегистрированы в 10,4% случаев. Показатель среди темнокожих беременных составил 9,7%. Иммунный ответ против COVID-19 был зафиксирован у 0,9% азиаток и 2% белокожих.

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в конце декабря минувшего года. Вспышка болезни произошла на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Спустя два с половиной месяца в ВОЗ приняли решение объявить пандемию из-за быстрого распространения инфекции по миру.