 

Последствия пожара в петербургском яхт-клубе сняли на видео

30.07.2020, 9:23, Разное

В ночь на 30 июля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на территории яхт-клуба в Красносельском районе Санкт-Петербурга, передает телеканал “360”. Внутри хранились плавучие знаки и лодки.

Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. С ним боролись 63 человека и 15 единиц техники. Последствия пожара сняли на видео.





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