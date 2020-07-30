 

В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о подготовке терактов

30.07.2020, 9:16, Новости дня

Уголовное дело о подготовке террористических актов возбуждено в Белоруссии в связи с задержанием граждан России, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

При этом, по его словам, на территории Белоруссии якобы могут находиться до 200 «боевиков», ведется их поиск, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. 





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