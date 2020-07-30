Тело пропавшего в Томской области рыбака обнаружили в реке

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30.07.2020, 9:09, Разное

В одной из рек Томской области было обнаружено бездыханное тело местного рыбака. Труп нашли спасатели в Тегульдетском районе.
Мужчина некоторое время числился пропавшим. Он ушел из дома четыре дня назад на рыбалку и обратно не вернулся. В этот же день у водоема нашли лодку, где находился улов 36-летнего местного жителя. Также там лежали некоторые его личные вещи.

Все эти дни шла поисковая операция, в которой принимали участие полицейские и сотрудники МЧС. В результате был найден труп мужчины в реке. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего. Они опросили возможных очевидцев, осмотрели место ЧП и отправили тело погибшего на судебную экспертизу.





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