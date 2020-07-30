 

Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

30.07.2020, 9:08, Новости дня

Расчлененные останки участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, артист умер от передозировки, а тело мужчины расчленила его жена.

По данным «Фонтанки», 29 июля, в полицию позвонил адвокат 36-летней супруги погибшего рэпера и передал рассказанную ему версию случившегося. В частности, женщина уверяет, что четыре дня назад ее муж умер от передозировки наркотиками, она решила спрятать тело, поэтому расчленила его, но не могла придумать, как быть дальше.

Прибывшие на место стражи порядка нашли в квартире на Невском останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он «просто исчезнет».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Директор МВФ призвала Зеленского придерживаться “разумной политики”

11.07 / Призыв на намаз для мусульман прозвучал из Святой Софии впервые за 86 лет

29.06 / Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана

17.07 / Le Figaro – Эрдоган превратил Святую Софию в мечеть, чтобы предстать защитником мусульман всего мира

07.07 / Советник главы Роскосмоса Сафронов арестован по делу о госизмене

21.07 / На выборах в Верховную Раду “Слугу народа” готовы поддержать 27,9% украинцев – опрос

23.07 / Удар Макрона мячом в голову подростка сняли на видео

27.06 / Общество: Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

03.07 / Кремль отказался принимать во внимание критику поправок к Конституции от других стран

28.07 / Песни Бузовой в сауне признали незаконными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска