Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

30.07.2020, 9:08, Новости дня

Военнослужащий Черноморского флота РФ заключен под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева, информирует ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже заключил военного под стражу.