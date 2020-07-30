 

Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

30.07.2020, 9:08, Новости дня

Военнослужащий Черноморского флота РФ заключен под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева, информирует ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже заключил военного под стражу. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

08.07 / Эксперты ВОЗ едут в Китай искать источник происхождения коронавируса

20.07 / Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

21.07 / В ОП предложили ввести новую единовременную выплату пенсионерам

14.07 / “Ужгородской области приготовиться”. Фотожабы на ошибку Офиса президента, где Волынскую область назвали Луцкой

24.07 / Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички 100 тыс. рублей

20.07 / Домашние свиньи оказались сообразительней собак

06.07 / Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

02.07 / ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

08.07 / В Роскосмосе уточнили статус Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска