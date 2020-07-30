Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

30.07.2020, 9:08, Новости дня

Расчлененные останки участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, артист умер от передозировки, а тело мужчины расчленила его жена.

По данным «Фонтанки», 29 июля, в полицию позвонил адвокат 36-летней супруги погибшего рэпера и передал рассказанную ему версию случившегося. В частности, женщина уверяет, что четыре дня назад ее муж умер от передозировки наркотиками, она решила спрятать тело, поэтому расчленила его, но не могла придумать, как быть дальше.

Прибывшие на место стражи порядка нашли в квартире на Невском останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он «просто исчезнет».