 

Россиян предупредили о похолодании

30.07.2020, 9:08, Новости дня

Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что «неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам», передает РИА «Новости».

По его словам, «заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области».

Особенно сильный ливень с грозой ожидается в Новгородской области в четверг. Следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Коми. В этих регионах ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду

«Будет больше облачности, и уже той температуры, которая была в среду, не будет. Похолодает на три-четыре градуса в центре европейской России», – добавил Вильфанд.

Кроме того, сильный ветер, дождь и гроза ожидаются в ближайшие дни в Поволжье. Дождь и град пройдут в Краснодарском крае и Адыгее.

«Для Северо-Кавказского федерального округа выпущено предупреждение о сходе малых селей», – сказал синоптик.

Также «на Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири – везде сильные дожди, ветер, грозы, град».

«Они связаны с циклоническими образования, которые формируются на территории страны. Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду», – сказал Вильфанд.

«Сильные осадки на азиатской части привели к тому, что пожарная опасность не увеличивается и даже чуть уменьшается (…) В центральных районах Красноярского края дожди, в Амурской области, в Забайкалье тоже», – заключил синоптик.

Ранее москвичам предсказали самое дождливое лето в истории.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

15.07 / Уникальный робот поможет пациентам с нарушениями моторно-двигательного аппарата

04.07 / Космическому туристу собрались разрешить выход в открытый космос на полтора часа

07.07 / У президента Бразилии выявили симптомы коронавируса

10.07 / В Юте объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами

16.07 / Такое впечатление, что за отель “Днепр” торгуются Пэрис Хилтон против Иванки Трамп. Вот что значит прозрачный и открытый конкурс

06.07 / Под Ростовом-на-Дону разбился вертолет: прокуратура и СК проводят проверку

21.07 / Парламент Великобритании обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон

27.06 / Гол Роналду помог “Ювентусу” разгромить “Лечче” в чемпионате Италии

03.07 / В Конгрессе США призвали к санкциям против оборонного сектора и разведки России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска