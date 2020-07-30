Археологи нашли местоположение источника камней для второго кольца Стоунхенджа

30.07.2020, 8:53, Разное

Ученым удалось разгадать одну из главных тайн строительства второго кольца Стоунхенджа. Эксперты выяснили, где были взяты строительные блоки для возведения так называемых “сарсенов” – их добывали в каменоломне, расположенной в 25 км от монумента.

Древние строители использовали различные каменоломни при создании Стоунхенджа. Однако долгое время исследователи не могли установить, где были добыты песчаники для строительства второго кольца. Для определения точного места эксперты изучили химический и изотопный состав 52 сарсенов, а затем сопоставили полученные данные с образцами песчаников, добытыми из всех каменоломен, находившихся на юге Великобритании.

Оказалось, что каменоломня Мальборо-Даунс, песчаники которой имеют идентичный сарсенам химический состав, находится в 25 км от Стоунхенджа. Археологи не могут сказать, почему именно эту каменоломню использовали строители, учитывая, что рядом с монументом расположено множество других источников необходимых материалов. Они полагают, что камни в этом месте имели большой размер и хорошее качество, поэтому выбор был сделан в пользу этой каменоломни.