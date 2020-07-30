Экономика: Пророчества краха доллара получили новое обоснование

30.07.2020, 8:53, Новости дня

Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается?

Положение американского доллара в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой, бьет тревогу Goldman Sachs перед двухдневным заседанием ФРС, от которой ожидаются новые стимулы. Финансовая политика властей США подрывает доверие к доллару и заставляет инвесторов скупать золото. В этом году ФРС уже увеличила баланс на 2,8 трлн долларов. Запущенный станок и бюджетные стимулы могут вызвать инфляцию в США на несколько лет, доллар рискует серьезно обесцениться, а потом и лишиться статуса главной резервной валюты мира, считают эксперты, передает Bloomberg.

Бывший заместитель управляющего директора МВФ Жу Мин также предупреждает: свежий пакет финансовой помощи от Конгресса США минимум на 1 трлн долларов, хоть и облегчит жизнь миллионам американцев, но может спровоцировать события, способные внезапно обрушить курс доллара.

На рынке чувствуется нервная атмосфера. Из-за девальвации доллара инвесторам придется спасаться в золоте. То, что биржевое золото взяло новый исторический уровень и движется прямиком к 2000 долларов за унцию, только подливает масла в огонь. В Goldman Sachs обновили прогноз и уже ждут не 2000, а все 2300 долларов за унцию к концу года. А один аналитик сказал CNBC, что за два года золото может вырасти и до 3500 долларов. Сейчас главный защитный актив подрос до 1950 долларов.

Известный экономист Йельского университета и бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia Стивен Роуч сделал свой предостерегающий прогноз по поводу доллара еще в прошлом месяце. Он также считает, что эра американского доллара подходит к концу, и прогнозирует его скорое падение на 35% по отношению к основным конкурентам.

Рост Китая и отдаление США от торговых партнеров создает основу для резкого ослабления американской валюты в ближайшие несколько лет, что, вероятно, положит конец господству доллара в качестве основной мировой резервной валюты. «Доллар будет падать очень и очень резко», – сказал экономист.

Пока американские власти своей политикой подрывают доверие к доллару, то же самое продолжает делать и крупнейшая экономика – китайская. Пекин продолжает предпринимать шаги по избавлению от долларовой зависимости, чему опять же способствуют сами американские власти со своей торговой войной. Так, в июне Китай резко снизил использование доллара в международной торговле. Доля номинированных в юане платежей и прочих транзакций, которые банки Поднебесной выполнили для своих клиентов, достигла в июне 37%, тогда как год назад этот показатель составлял всего 19%. Доля аналогичных долларовых платежей сократилась за это время с 70% до 56%, следует из данных Государственного управления валютного контроля КНР. РФ предпринимает аналогичные шаги. Так, доля доллара в торговле РФ и Китая снизилась почти до 45%.

Мировые центробанки все чаще избавляются от доллара в своих резервах. Прошлогодние данные ЕЦБ подтвердили эту тенденцию: доля американской валюты в мировых валютных резервах упала до минимума с 1999 года. РФ и Китай – явные лидеры по отказу от доллара. Так, доля доллара в мировых резервах в 2018 году упала на 7 п. п., до 61,7%, тогда как доля резервов, номинированных в евро, выросла более чем на 1 п. п. – до 20,7%.

Неужели эра доминирования доллара действительно подходит к концу?

«Курс доллара существенно потерял за последние недели, что и породило множество разговоров о закате доллара. Такие однозначные тренды всегда вызывают вопросы и порождают рассуждения о глобальной смене парадигмы»,

– говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Доллар существенно обесценился в июле по отношению к корзине из наиболее популярных мировых валют до уровней двухлетней давности. Этот месяц стал для него самым пагубным. Еще в марте доллар находился вблизи 17-летних максимумов.

«За последние годы доллар США вырос в цене к евро и другим валютам, так как процентные ставки в долларовой зоне были заметно выше европейских и некоторых других. Сейчас разница уменьшилась, что и привело к обратному движению пары евро–доллар и к среднему соотношению между ними на уровне 1,2 доллара к евро», – говорит ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

Однако в данном случае пациент скорее жив, чем мертв, считают эксперты. «Разговоры о закате доллара имеют под собой почву, но в долгосрочной перспективе. Краткосрочно стоит все же опасаться ответного удара от доллара. Это может произойти, если рынки накроет новая волна турбулентности в связи с коронавирусом, как это было ранее в этом году», – отмечает Купцикевич.

Он поясняет, что хронический бюджетный и торговый дефициты долгосрочно действительно играют против доллара. Бюджетный дефицит продолжает надуваться до неслыханных объемов. С торговым дефицитом Дональд Трамп, правда, пытается бороться – с помощью торговых войн. Впрочем, проблемы с дефицитом бюджета и торговли были и 12 лет назад, когда доллар стоил заметно дешевле, причем не только к рублю, но и к евро и фунту, замечает Купцикевич.

К финансовым рискам сейчас добавились геополитические трения, однако торговые споры с Китаем тоже не новость, они идут вот уже два года. Более того, усиление торговой войны оказывало куда больше давления на юань и евро, чем на доллар, замечает он. «Пока история подсказывает, что против доллара имеет смысл делать ставку тогда, когда мировая экономика ускоряется. Тогда инвесторы ищут что-то более доходное и инвестиционно-привлекательное», – говорит собеседник.

Парадоксально: доллар действительно ждет беда, если мировая экономика выйдет из кризиса и начнет быстро расти. Но даже в этом случае эра доллара может закатываться очень долго. «Если посмотреть на историю, то статус резервной валюты остается еще долгие годы даже после смены мирового экономического лидера. Например, британский фунт, который до сих пор имеет намного более высокую долю в мировых валютных резервах, чем размер британской экономики», – приводит в пример Купцикевич.

«Мы находимся на очередном этапе оттеснения доллара из международной торговли. На этот раз в пользу китайского юаня и, возможно, евро.

В ЗВР уже сейчас доллары составляют менее половины, и доля других валют и металлов, видимо, и дальше будет расти», – говорит ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

Он напоминает, что в прошлый раз окончания эры доминирования доллара ждали еще с 1960-х годов, и с обрушением Бреттон-Вудской системы действительно настал период девальвации доллара и высокой инфляции. Другие валюты тогда действительно потеснили доллар в международной торговле, и все же сейчас по-прежнему большие объемы сделок и иностранных долгов номинированы в долларах США, добавляет эксперт.

В пользу сохранения глобального значения доллара существует один главный аргумент: экономика США составляет 27% ВВП мира и 20% международной торговли (доля по импорту), плюс значимости доллару добавляют страны, валюты которых привязаны к доллару, объясняет Прокудин.

Любопытно, что если в глобальном плане июль стал для доллара настоящей катастрофой по отношению к ведущим мировым валютам, то вот к российской валюте доллар продолжает укрепляться. С начала года рубль серьезно просел к доллару с 64 до более чем 72, а евро – с 72 до почти 85. Глобальное ослабление доллара к евро для рубля не так важно, у него, по сути, свои проблемы.

«Для рубля это не имеет большого значения, объемы торговли с долларовой зоной у РФ скромные. А вот падение цен на нефть и отток капиталов на фоне рецессии в мире бьют по валютному курсу. Сокращается экспорт и поступления валюты от движения капиталов, поэтому рынок балансирует: курс рубля слабеет», – объясняет экономист из «Эксперт РА».

«Пока нефть торгуется у отметки 40 долларов, у рубля нет надежных драйверов для роста. Что касается евро, то сейчас европейский бизнес получил долгожданную помощь, что привело к удорожанию валюты выше 85 рублей за единицу, а затем произошел технический отскок к 83-84 рублям за один евро», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Перед решением ФРС на двухдневном заседании 29-30 июля аналитики Sberbank CIB дали прогноз по рублю. Там считают, что ФРС США сохранит мягкую монетарную политику, процентные ставки останутся нулевыми надолго, что усилит давление на американский доллар. Поэтому рубль, по их прогнозу, может стабилизоваться в районе 72 за доллар. Во вторник накануне завершилась налоговая поддержка рубля (выплаты дивидендов). Курс рубля к евро в перспективе августа может формироваться в диапазоне 82-86 рублей, ожидает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Теги:

курс евро

,

экономика США

,

курс доллара

,

доллар