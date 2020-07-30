 

Киев пообещал ответить на «Кавказ-2020» учениями «в неожиданных местах»

30.07.2020, 8:53, Новости дня

Украина параллельно с российскими военными учениями «Кавказ – 2020» намерена провести собственные маневры «в довольно неожиданных местах», сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Будут учения параллельно с «Кавказ – 2020», причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения – давайте дождемся сентября, увидим», – сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Ранее в июле министр обороны Украины Андрей Таран пригрозил в ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ – 2020» провести командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2020», для участия в которых привлекут страны НАТО.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ – 2020» запланированы на сентябрь этого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ. 





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