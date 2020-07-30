 

ФНС решила не принимать декларации с арифметическими ошибками

30.07.2020, 8:48, Новости дня

Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться в РФ недействительными, а срок на исправление сократится до пяти дней, сообщают СМИ.

Такие изменения содержатся в подготовленном правительством законопроекте «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России)», пишут «Ведомости».

Отмечается, что налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, были шокированы этим предложением.

Партнер КПМГ в РФ и СНГ Михаил Орлов пояснил, что «суть камеральной проверки (проверка исполнения налогового законодательства удаленно) заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство о налогах и сборах».

«Более того, п. 3 ст. 88 НК РФ напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной», – добавил он.





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