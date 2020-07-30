В Виннице задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине

30.07.2020, 8:41, Новости дня

29 июля около 4.00 в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата были задержаны двое жителей Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Для задержания злоумышленников привлекались бойцы спецподразделения КОРД.

По имеющейся у правоохранителей информации, задержанные причастны к совершению ряда аналогичных преступлений по всей Украине. Отмечается, что члены преступной группировки уже привлекались к уголовной ответственности.

“С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле Audi, задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться от одежды, в которой совершали преступление. Проведен осмотр автомобиля, у злоумышленников изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства”, – говорится в сообщении.

Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся обыски.

Против них открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

ВИДЕОВидео: Поліція Вінниччини / YouTube