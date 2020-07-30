 

В Виннице задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине

30.07.2020, 8:41, Новости дня

29 июля около 4.00 в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата были задержаны двое жителей Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Для задержания злоумышленников привлекались бойцы спецподразделения КОРД.

По имеющейся у правоохранителей информации, задержанные причастны к совершению ряда аналогичных преступлений по всей Украине. Отмечается, что члены преступной группировки уже привлекались к уголовной ответственности.

“С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле Audi, задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться от одежды, в которой совершали преступление. Проведен осмотр автомобиля, у злоумышленников изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства”, – говорится в сообщении.

Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся обыски.

Против них открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

ВИДЕОВидео: Поліція Вінниччини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Кандидат от КПРФ сдал подписи для регистрации на выборах главы Приангарья

24.07 / Трамп заявил о готовности послать в города США до 75 тысяч «федералов»

07.07 / Российские силовики с 4 утра проводят обыски в домах крымских татар в Крыму, уже задержали шесть человек

15.07 / УП – украинский министр рассказал, как Киев «отгребает» за заявления Саакашвили

21.07 / США отказались признавать парламентские выборы в Сирии

17.07 / Пожары в Сибири пришлось тушить искусственными осадками

05.07 / Яценюк отреагировал на информацию о своем назначении главой НБУ

16.07 / Собянин заявил о невозможности скрыть реальную картину по коронавирусу в Москве

04.07 / Путин об ЛГБТ-флаге на здании посольства США: Они кое-что показали по поводу того, кто там работает

03.07 / США намерены ввести санкции против Пекина из-за ограничения автономии Гонконга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска