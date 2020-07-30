«Вот еще три хлебушка, по дороге раздадим»
30.07.2020, 8:35, Разное
Репортаж из очереди за едой для нуждающихся в Москве.
Благотворительная организация «Ночлежка» оказывает помощь бездомным или малоимущим людям. Проект возник в Санкт-Петербурге, но с начала карантина ведет активную деятельность в Москве. Организация в столице работает почти два года, но, как говорят волонтеры, «сама работа с людьми началась именно в период пандемии». До того было продвижение законопроектов и пиар-акции, рассказывающие о проблеме. С апреля «Ночлежка» оказывает продовольственную помощь, начала работать консультационная служба, где можно получить поддержку юристов и соцработников организации. А скоро — открытие реабилитационного приюта на 24 места. Мы побывали на главной точке раздачи еды в Москве и посмотрели, как все происходит.
Фото: Кристина Кондрашкова, специально для «Новой газеты»
18.30. 10–12 минут от метро «Красносельская», стоянка машин близ жилых домов.
— Хлебушек разный бывает. Иногда их балуют: сегодня есть такой вот шведский. Всегда свежий, не отбраковка.
Водитель Александр стоит в грузовом отсеке белого микроавтобуса, который арендовала БО «Ночлежка» для программы раздачи горячей еды нуждающимся. Александр — средних лет гражданин с выбритой «под ноль» головой и понимающими глазами. В черной футболке с символикой организации.
— Бывает, хлебозавод может озадачить: обычно нам дают 60 батонов в день, а они мне 60 паллет выкатывают. А я приехал на своей машине. «Возьмите, сколько считаете нужным». В тот день — каждому по батону.
Ждем волонтеров, чтобы поехать на точку раздачи у трех вокзалов. Александр с «Ночлежкой» познакомился в Питере: была тяжелая жизненная ситуация. Случайно увидел автобус на Васильевском острове, подошел: чем могут помочь, чем может помочь он? Оказалось, нужен электрик: в палаточном пункте обогрева, который работает зимой, при включении теплопушки вырубался свет. Дежурные позвонили Саше, просили помочь.
В прошлом году москвич Александр узнал, что «Ночлежка» работает и в столице. Выступал как волонтер. С мая работает водителем.
Александр показывает 8 двенадцатилитровых термосов с горячей едой. Пассажирских мест в салоне всего два, а пассажиров у него трое. Говорю, что могу проехаться в грузовом отсеке.
Если на стоянке мало народа, волонтеры, выдав порцию, предлагают добавку. А вот если желающих больше, чем предполагалось, надо считать и, возможно, уменьшить порции. Но человек, стоящий последним в очереди, не должен волноваться, что ему не хватит еды.
19.10. Незаметно возле нас появляются две девушки.
Волонтер Даяна — невысокая, с каштановой косой, работает в банке, волонтер Татьяна — высокая, светленькая, в платье-комбинезоне. Называет себя свободным художником.
— Необязательно бездомные подходят, — говорит Даяна, — есть просто нуждающиеся, пенсионеры. Еще, мне кажется, автостопщики стали подходить.
— Осталась куча хлеба, я его раздавала по пути: столько людей не доходят до вокзала, я им каждый раз рассказываю, что надо идти. — Таня шуршит пакетами.
Водитель спрашивает девушек, не против ли они заехать на вторую, новую точку?
— Это мы искали эти точки, ездили и разговаривали с ребятами: сколько там человек, насколько им нужна помощь? Мы с ними дружим, у нас есть там главные: Шкет и Ашот, Юра Шшш… Шишков?
Девушки надевают черные футболки с надписью «Ночлежка», маски. Спрашиваю, как часто получается волонтерить.
— Один-два раза в неделю. Иногда три.
— Мне сегодня пишет девочка с работы, — говорит Даяна, — мы просто коллеги. Так вот, к ней кто-то подошел у ТЦ сегодня, просил помочь: проблемы с документами, не хотят лечить в больнице. А там что-то серьезное с сердцем. Человек умолял дать какие-нибудь телефоны, и она написала мне: «Вы же там что-то делаете? Помоги!»
Примерно 19.30. Промзона неподалеку от трех вокзалов.
— Что-то я не понял, почему так пусто?
Дорога между заборами, на которой, кажется, едва разминутся две машины, заканчивается. Мы выезжаем на пятачок, окруженный зданиями. В центре уже собралась группа. Делаем круг, разворачиваясь, чтобы было удобнее выехать. Со всех сторон к еще не успевшей припарковаться машине спешат люди.
Пожилой мужчины с густыми белыми волосами до плеч, перетянутыми на лбу тесемкой, как у хиппи на старых фото. Мужчина с бирюзовым ранцем за плечами…
— Да, я забыл сказать, — остановившись, Александр поворачивается ко мне: — Из машины выходят, когда я позову. Ну вы не волонтер, можете выйти, посмотреть.
Да, сейчас Саша выйдет, поздоровается, мешки [мусорные] развесит.
Обогнув капот, Александр быстрыми шагами подходит к столпившимся за машиной людям. Их немного, человек двадцать пять.
Из толпы летят приветствия.
Иду за Александром, меня спрашивают:
— Суп сегодня будет? Какой?
Александр открывает заднюю дверцу машины.
— Суп — солянка. Все знают, что женщины подходят первые, с этой стороны выход должен быть свободным. Убедительная просьба: пожалуйста, мусор — в пакет!
В открытой задней части автолайна организована раздача: еда, посуда.
Фото: Кристина Кондрашкова, специально для «Новой газеты»
Из машины Даяна и Таня наливают первое и раздают приборы, хлеб. Александр разъединяет пластиковые тарелки, подает внутрь.
Раздача еды — временная программа «Ночлежки», появившаяся во время карантина. Ее должен сменить полномасштабный проект — «Ночной автобус». Принцип тот же самый, но помощь шире: это и еда, и раздача средств гигиены: зубная паста, мыло, бритвенные станки.
— Пожалуйста! Подходите за добавкой! — зазывают волонтеры.
— Перестаньте толкаться, мы остановим раздачу! — предупреждает Александр. — Я не могу подавать тарелки, пока вот здесь не будет выхода!
Хлынул дождь. Мокрые насквозь кеды, мокрая футболка — меня трясет крупной дрожью. «Очередь» редеет, оставшиеся подходят за добавкой.
— Хлебушек вам нужен?
— Да, один кусочек.
Помогаю распаковать пакеты с батонами. Они только с хлебозавода. На руках остается мягкое тепло.
Чернявый парень пытается объяснить, что ему нужно оплатить госпошлину. Говорит, что оформляет документы и выходит на работу. Из-за шума половины слов не могу разобрать. Зато Александр сразу все понимает, отправляет в Консультационную службу (координаты у него есть).
«Раздача», «Автобус» — это оказание услуг, которые важны «здесь и сейчас». Но каждый водитель, выходящий в рейс, на стоянках еще и социальный работник. Он рассказывает, какую можно получить поддержку. Восстановлением документов или содействием в решении юридических вопросов занимается Консультационная служба.
— Кто в первый раз?
— Мужики вон в первый раз. Да ради бога, я всех пропускаю.
— Женщины — вперед!
— Спасибо вам, — дама лет 50 улыбается, сощурив глаза.
Она ждет мужа, стоявшего в очереди после нее. Говорит, постоянно приходят сюда, кормят хорошо. Остальные согласно кивают: еда очень вкусная.
Работа по оказанию гуманитарной помощи началась в Москве в период карантина. Тогда запустили акцию «Ты не один»: продуктовые наборы начали развешивать в местах, где их могли обнаружить нуждающиеся. Они оказались очень востребованы. Так и решили, что нужно запускать раздачу.
Знакомлюсь с Владиславом, он желтой футболке.
— Каждую ночь совершаю заплывы вместе с утками по Яузе.
Улыбнувшись, поясняет: «Моюсь. С уточками. Сначала покормлю их, потом плыву вместе с ними. Ну или они со мной. Я не опускаю рук, депрессуха — это не про меня. Мне тяжело в том плане, что я — инвалид. У меня отсутствуют стопы, хожу на пятках.
Примерно девять вечера.
На безлюдном уже пятачке появляется иномарка. Останавливается лобовухой к нам. Два крепко сбитых парня лет 30 в спортивных ветровках заглядывают на раздачу:
— Здравствуйте! У вас кормление есть, тоже? А вы кто?
— «Ночлежка».
— Чем кормите?
— Сегодня — солянка была.
Ребята залезают в свою машину, но уезжать не спешат.
Фото: Кристина Кондрашкова, специально для «Новой газеты»
— Это тоже какой-то фонд? — спрашиваю.
— Да, эти ребята тоже приехали кого-то покормить, — отвечает Александр. — Но я их машину в первый раз вижу. По крайней мере, на ловцов душ они не похожи.
— Ловцы душ?
— Так называют рабочие дома, — говорит Саша. — Они предлагают: мы тебе жилье, еду, ты работаешь там, куда отправим. Как правило, это погрузочные работы. Есть рабство, но есть и такие работодатели, кто реально предоставляет жилье, реально платят.
— Бездомные очень напуганы. Когда к ним подходишь пообщаться, они боятся, что мы и есть ловцы душ, — говорит Татьяна.
На следующую точку не успеваем, а жаль: осталось еще много еды. Ребята собирают мусор.
— Вот еще три хлебушка, по дороге раздадим. — Таня убирает пакеты в сумку.
На часах 21.30.
Кристина Кондрашкова,
специально для «Новой»
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Публикуем призыв от «Ночлежки»: На нашем сайте можно найти информативную листовку (в разделе, Москва — Бездомным — внизу страницы будет «Листовка») — распечатать и носить с собой, чтобы при случае отдать человеку, которому, как Вам кажется, нужна помощь.
Желающие помогать людям вместе с «Ночлежкой» в качестве волонтеров найдут специальную форму для заявки на сайте. В ней можно выразить желание делать что-то, что человек любит, умеет в рамках своей профессии. Совсем не обязательно, став волонтером, принимать активное участие в жизни фонда — если человек может выделить время для волонтерства один день в месяц — это уже важно.
P.S.
«Ночлежка» оказывает помощь в двух местах: начиная с 7 часов вечера — на парковке у площади Трех вокзалов (ориентир — Краснопрудная, 3/5, стр. 1) и у платформы Лосиноостровская: Анадырский проезд, 23.
Источник: Новая газета
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