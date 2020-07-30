 

Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер

30.07.2020, 8:31, Новости дня

Обновленный кроссовер Volkswagen Tarek обнаружили на тестовых испытаниях в Аргентине.

Огромный интерес к транспортному средству выражен тем, что в ближайшие несколько лет паркетник Volkswagen Tarek планируют поставлять на российский рынок. По фотографиям можно увидеть, что обнаруженный экземпляр кроссовера существенно отличается от версии для рынка Китая. Распознать модель можно по головной оптике, решетке радиатора и другим параметрам.

Кроме того, здесь применили плотный защитный камуфляж, который способствует более скрытому передвижению до официальной премьеры. Предполагается, что под капотом кроссовера Volkswagen Tarek установят 1,4-литровый бензиновый агрегат с мощностью от 150 л.с. Остальные данные о паркетнике пока отсутствуют до премьеры.





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