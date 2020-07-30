РАН и Национальная академия наук США подпишут соглашение об исследованиях COVID-19

30.07.2020, 8:16, Новости дня

Российская академия наук и Национальная академия наук США в четверг подпишут соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с COVID-19, сообщила пресс-служба РАН.

«Планируется развивать новые формы сотрудничества и диалога между академиями во всех областях, касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как сообщается, стороны планируют развивать сотрудничество ученых в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19, изучении патофизиологии новой инфекции, в математическом и компьютерной моделировании распространения пандемии, социально-экономических и психологических последствий коронавируса, укреплении глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.

Со стороны Российской академии наук протокол подпишет президент РАН Александр Сергеев. С американской – глава Национальной академии наук США Марша МакНатт, а также главы Национальной академии медицины Виктор Дзауи и Национальной академии техники Джон Андерсон. Подписание пройдет в формате видеоконференции.

Напомним, ранее в четверг Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников сообщил, что коронавирус нового типа к утру 30 июля обнаружен у 17 млн человек.



