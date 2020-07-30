Брат Владимира Кузьмина рассказал о том, как певец бросил Пугачеву ради американки

30.07.2020, 8:09, Разное

Брат певца Владимира Кузьмина раскрыл подробности романа музыканта с Аллой Пугачевой, когда тот бросил Примадонну ради иностранки из США. Исполнитель влюбился в американскую модель Келли Керзон, которая в итоге предала его и лишила части имущества.

По словам Александра Кузьмина, отношения между его братом и Аллой Пугачевой носили творческий характер. Музыканты познакомились по инициативе Примадонны, поскольку та была в восторге от талантов Кузьмина. Однако позднее у Пугачевой появилась соперница в лице американской модели Келли Керзон. Исполнительница не только достойно ее встретила, но и была гостьей на свадьбе Кузьмина.

Музыкант считал, что между ним и супругой существовали любовь и полное взаимопонимание, но оказалось, что Келли Керзон интересовали только финансы мужа. До свадьбы модель заключила выгодный контракт, а после развода забрала через суд часть имущества исполнителя. Однако Владимир Кузьмин не остался один в такой момент, на помощь ему пришла Алла Пугачева, отметил брат певца.