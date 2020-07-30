Мнение: Соколов и Понасенков: типичные нарциссы – психопаты

30.07.2020, 7:54, Разное

Напрасно историк Евгений Понасенков наслаждается крахом своего врага Олега Соколова, убившего девушку и распилившего ее тело. По психотипу они абсолютно одинаковые. Только один из жестоких нарциссов пока никого не убил.

После судебного заседания Понасенков с умилением сказал:

«Я хочу обратиться к стороне потерпевшей. Я бы хотел выкупить Олега себе на дачу чернорабочим. Поверьте мне, у меня он понесет наказание гораздо больше, чем в какой-нибудь Мордовской колонии. Конечно, он не сбежит — он будет на цепи. Я гарантирую. И я могу его сдавать, чтобы он отработал затраченные деньги, в Малый театр, во МХАТ — думаю, что Горького. То, что он говорит, это чудовищно, омерзительно, но это вызывает во мне такой театральный восторг! Олег с каждым разом приобретает новые технические приемы, совершенствуется в своем мастерстве этого маразма. Я получаю наслаждение от этого маскарада», — признался Понасенков.

Пока молодой. Что ждет его впереди, неизвестно. Может, тоже расчлененка. Оба обвиняли друг друга в плагиате и незнании истории. И постоянно красуются. Один – теперь в клетке, примерив роль гонимого Наполеона Бонапарта. Другой – упивается победой. Но она мнимая, только внешняя.

На деле люди видят двух очень больных людей, один из которых пока в процессе роста и усугубления клинической картины. Другой уже пережил пик, и впал в фазу обсессива, но периодически на заседаниях случаются обострения – он театральничает, кривляется и орет. Какие ужасные господа. Оба два. Страшные, между прочим. Второй-то тоже прекрасно понимает, что убивает на суде Олега Соколова – но радостен и взбудоражен.

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