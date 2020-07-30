Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн

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30.07.2020, 6:48, Новости дня

Коронавирус нового типа к утру 30 июля обнаружен у 17 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

К утру четверга число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 17 029 155. Скончались, по информации университета, 667 тыс. 11 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 9 948 163 человека, передает РИА «Новости».

В среду президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.

Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года. 





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