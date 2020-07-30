Как в Канаде шахтер нашел в горах таинственный портал в другой мир

30.07.2020, 7:12, Разное

Эта история была прислана в американский Центр по изучению НЛО (CUFON) в 2010 году родственником очевидца.;

Произошла она в 1968 году на северо-западных территориях Канады, где два шахтера – Алекс М. и иммигрант из Финляндии Вейно Хеймонен искали новые рудные залежи для Ванкуверской горнодобывающей компании.

Место было отдаленным и труднодоступным и оба они проработали тут уже два месяца, но так и не нашли ничего подходящего. Однако когда они уже собирались уезжать оттуда, они наткнулись на нечто чрезвычайно необычное.

Оглядывая склон очередной горы, они заметили там странную выемку с плоским желобом на дне, размером 15 метров на полтора метра. На краях желоба стояли два больших валуна, а весь желоб был усеян какими-то непонятными камнями.

Валуны были обильно покрыты толстым слоем мха и лишайниками и на дальней стороне этой площадки висела густая стена тумана. Выглядело все это настолько аномально, что оба шахтера тут же решили спуститься туда и посмотреть что там такое.

Когда они оказались у желоба, они увидели, что более крупные камни имели форму банана и достигали около 90 см в длину, а мелкие камни были словно составленными из еще более более мелких камней серебристого цвета и полупрозрачных. Эти мелкие камни по словам шахтеров напоминали лягушачью икру.

Они собрали несколько таких мелких камней которые были гладкими как стекло и по размеру с картофелину, а потом попытались определить, что это за минерал. Им это не удалось, зато они нашли еще кое-что необычное – каплевидные куски расплавленной породы и шлак, который по всей вероятности был получен в результате добычи полезных ископаемых.

При этом в данном регионе ранее не проводилось никаких работ по добыче ископаемых. Оба шахтера прекрасно это знали, именно поэтому они и были отправлены сюда для поисков новых залежей.

Пока они ломали голову над тем, кто мог проводить тут работы и что это за необычный минерал, они время от времени косились на странный туман. Он в конце концов заставил шахтеров занервничать, у них возникало ощущение, что этот туман нечто искусственное и что он положен сюда для маскировки чего-то.

Потом они обратили внимание на огромное дерево, вырванное с корнем и лежавшее рядом с этой туманной площадкой. Это дерево явно не могло расти на этой горе, тут просто не было для него подходящей почвы. Откуда же оно тут появилось и кто его сюда притащил?

Особенно сильно туман нервировал Алекса и не просто нервировал, он словно притягивал его к себе. Алекс не выдержал и подошел к пульсирующим сгусткам тумана совсем близко. Он попытался заглянуть внутрь сгустков и вошел в туман, а потом произошло следующее:

"Примерно через два шага в тумане я оказался на травянистом поле. Оно простиралось на все пространство, что я мог видеть. Трава там была высотой по колено и чем дальше я шел по этому полю, тем выше становилась трава. Я ощущал дуновение ветра.

Когда коричневатая трава достигла мне по пояс, я решил отступить, но едва я пошел назад, трава стала мне выше пояса. Одновременно я стал видеть то, что было по бокам и я увидел далеко справа от меня нечто, похожее на оазис. Там росли деревья и было две пальмы по краям.

В этот момент я понял, что с меня достаточно. Мой разум полностью опустел, за исключением одного маленького кусочка мозга, который боролся с этим наваждением. Затем я встал на колени и кое-как выбрался на четвереньках из тумана".

Алекс был потрясен увиденным и встревожен. Он ощущал себя истощенным и обессиленным. Он не мог даже встать на ноги, когда выбрался наружу и лежал на камнях, едва дыша. Позже он рассказывал, что ощущал угрозу от загадочной травы и что был в состоянии беспокойного страха, который словно кричал ему, что опасно заходить туда.

А затем произошло следующее:

Он снова посмотрел на туман и теперь увидел там две человеческие фигуры. Они стояли на краю туманной завесы и смотрели на него. Они зависли – левитировали над землей примерно на расстоянии метра. Ростом они были с человека, у них были длинные белесые волосы и такие же белесые длинные бороды на лицах.

На вид им казалось около 40 лет и они выглядели как представители белой расы. Однако глаза у них были необычными, не как у людей. Выглядели они как идентичные близнецы и были одеты в бледно-коричневые брюки и халаты ниже колена, обвязанные поясом. На ногах были сандалии (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

На мгновение Алекс посмотрел в другую сторону, а когда снова посмотрели на эти фигуры, то увидел что одна так и стоит на краю тумана, а другой человек ушел в глубь тумана и был едва заметным. Они так ничего и не сказали ему, лишь молча смотрели на него. Алекс ощущал себя шокированным и потрясенным, а потом решил вернуться к своему напарнику и они оба вскоре покинули этом место и уехали в свой лагерь.

Напарнику Алекс ничего не сказал о том, что он пережил и видел когда был в тумане и когда вышел из него. И никому из других людей тоже ничего не сказал. В последующие годы он раз за разом вспоминал об увиденном и все время мучился, не решаясь снова приехать в это место и найти то, что он называл "дверным проемом".

Лишь через десятилетия Алекс наконец поделился этой историей со своим братом Биллом и тот в 2010 году решился прислать ее в Центр изучения НЛО. Специалистам Центра после этого удалось найти контакты Алекса, однако тот был очень недоволен, что Билл рассказал им эту историю. И конечно же он ничего не сказал о том, где конкретно находится то странное место.