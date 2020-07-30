 

Бали решили открыть для внутреннего туризма

30.07.2020, 7:30, Новости дня

Главный курорт Индонезии – остров Бали – с пятницы открывается для приема внутренних туристов, местные власти рассчитывают, что иностранцы смогут приезжать туда с 11 сентября, рассказал руководитель департамента туризма одноименной провинции Путу Астава.

По словам Аставы, «прибывающие на остров должны предоставить справки об отсутствии COVID-19, а также соблюдать определенные меры безопасности». В частности, носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, измерять температуру, передает ТАСС.

«Мы стремимся обеспечить баланс между интересами бизнеса и соблюдением эпидемической безопасности», – сказал руководитель департамента туризма провинции Бали.

По его словам, «ситуация с коронавирусом на острове под контролем, около 75% инфицированных уже выздоровели». Однако, подчеркнул чиновник, «нужно не допустить возникновения новых очагов распространения вируса».

Как ожидается, на Бали будут открыты все основные достопримечательности, но увеселительные заведения, в том числе ночные клубы, и бары, будут оставаться закрытыми.

Глава департамента также отметил, что «власти рассчитывают начать прием иностранных туристов с 11 сентября». Однако он признал, что «решение об открытии границ находится в компетенции центрального правительства».

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы. 





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