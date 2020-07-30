 

Фрегат «Адмирал Эссен» произвел ракетные пуски в Черном море

30.07.2020, 7:30, Новости дня

Фрегат «Адмирал Эссен» в ходе учений в Черном море провел совместные стрельбы с береговым ракетным комплексом «Утес», сообщила пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

«На Черноморском флоте экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел плановые двусторонние учения с противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утес», – приводит сообщение пресс-службы ЧФ ТАСС.

В ходе учений боевой расчет комплекса «Утес» отработал алгоритм действий при обнаружении корабля условного противника и выполнил ракетную стрельбу по морской цели ракетой «Прогресс». Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» взял на сопровождение воздушную цель и успешно поразил ее на заданной дистанции и высоте из зенитного ракетного комплекса «Штиль».

«Результаты выполнения ракетных стрельб, траектория полета ракеты-мишени комплекса «Утес» и ее поражение корабельным зенитным ракетным комплексом были зафиксированы расчетами беспилотных летательных аппаратов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота», – добавили в пресс-службе, отметив, что для обеспечения безопасности, морской полигон и прилегающая акватория, в которых проводились ракетные стрельбы, были закрыты для судоходства.

Накануне более 20 кораблей вышли в морские полигоны для проведения учебных стрельб по морским и береговым целям, учений по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

Напомним, в понедельник в Черном море завершились международные учения Sea Breeze-2020.





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