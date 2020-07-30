Сергей Соседов рассказал, когда Бабкина могла сделать пластику лица

30.07.2020, 7:30, Разное

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Надежда Бабкина сделала себе пластическую операцию, поэтому в 70 лет выглядит такой молодой и подтянутой. Однако услугами хирурга она воспользовалась не в тот момент, когда заразилась коронавирусом, а перед юбилеем.

Многие начали критиковать Надежду Бабкину за то, что та могла воспользоваться ситуацией с коронавирусом, чтобы улучшить свою внешность. Пользователи Сети критикуют исполнительницу в том, что она не проходила лечение от COVID-19, а прибегла к пластической хирургии. Сергей Соседов в свою очередь уверен в искренности Бабкиной, но при этом не отрицает, что она сделала себе «какие-то подтяжки и уколы красоты».

По словам критика, певица накануне 70-летнего юбилея хотела выглядеть моложе, поэтому могла обратиться за помощью к пластическому хирургу. Поклонники отметили, что у Надежды Бабкиной увеличились губы, лицо стало более подтянутым, были обнаружены следы ринопластики и липолифтинга, а также появились виниры. Однако операции были проведены до того момента, когда у нее диагностировали коронавирус, отметил Сергей Соседов.