 

В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

30.07.2020, 7:16, Новости дня

В Конгресс США внесен законопроект «О защите Америки от шпионов», сообщила пресс-служба республиканца Марко Рубио, одного из авторов инициативы.

Законопроект «позволит Госдепартаменту отказывать в визах тем лицам, которые совершили шпионские действия» против США или причастны, по мнению Вашингтона, к краже интеллектуальной собственности. Инициативой, однако, предусмотрена возможность отказа от этих ограничений при необходимости, «например, для выполнения обязательств США в рамках соглашения о штаб-квартире ООН», передает ТАСС.

«Согласно действующему законодательству, шпионы Коммунистической партии Китая, высланные из США, могут незамедлительно подать запрос на получение [новой] визы», – сообщила пресс-служба. Законопроектом предлагается исправить иммиграционное законодательство США таким образом, чтобы подобное не допускалось.

«На прошлой неделе китайское консульство в Хьюстоне было закрыто после того, как оно стало центральным узлом в шпионских операциях Коммунистической партии Китая, направленных на подрыв нашей безопасности и демократии. <…> США должны принять все меры для обеспечения безопасности нашей страны», – сообщил Рубио в связи с внесением законопроекта в Конгресс.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

Китай выразил протест США в связи с проникновением представителей американских властей в консульство в Хьюстоне.





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