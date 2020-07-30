Мнение: О ситуации с ЧВК “Вагнер” в Белоруссии

30.07.2020, 6:54, Разное

По поводу развития ситуации с ЧВК в Белоруссии.

1. Военкор Пегов сообщал, что ЧВКшники проезжали транзитом через Белоруссию в африканские страны, при этом у ЧВК якобы имелись негласные договоренности с местными властями на предмет такого транфсера. Применительно к ситуации в Ливии, в мае проходила информация, что появившиеся в Ливии МиГ-29 ОАЭ пыталась закупить именно в Белоруссии https://lenta.ru/news/2020/05/22/mig29/. Сама Белоруссия и ранее продавала оружия в африканские страны, так что канал там действительно налажен. Так что Белоруссия далеко не чужая для Африки страна, в том числе и в военных вопросах.

2. На представленном видео обнаружили кадры с суданскими деньгами и фотографиями. У ЧВК там действительно есть операционная база, причем уже далеко не первый год, которая используется в интересах операций в северо-восточной Африке и в ЦАР. На 2020-й год отмечалась активная деятельность ЧВК в Ливии, Судане и ЦАР в дополнение к деятельности российских военных советников в рамках межгосударственных соглашений с властями указанных стран, что очень сильно раздражает США и Британию, которые регулярно через подконтрольные заграничные и российские медиа разоблачают деятельность ЧВК (в основном ЧВК "Вагнер") за рубежом, рассматривая ее как опасный инструмент российской политики в регионе угрожающий долгосрочным позициям США и стран НАТО.

Также стоит добавить, что "частники" работали в Судане и при Аль-Башире, и при военной хунте и при коалиционном правительстве.

Как минимум часть контракта оплачивали суданские власти.



2018-й год. Судан и ЦАР.

3. Если события развивались в этом ключе, то в этом случае КГБ Белоруссии с подачи политического руководства нарушил некие негласные договоренности по транзиту сотрудников ЧВК через Белоруссию. Но опять же, Белоруссия никак не подтверждает (пока что) наличие таких договоренностей. Украинские медиа сообщают, что информацию о этой группе КГБ Белоруссии были переданы от СБУ за 12 дней до задержания, а та в свою очередь получила информацию от АНБ США, что вполне может укладываться в версию о том, что здесь не обошлось без американской руки.

4. В Украинских СМИ раскручивается тема необходимости требований выдачи некоторых задержанных сотрудников ЧВК, которые воевали на Донбассе в составе армий ДНР и ЛНР (среди них бывшие украинские военнослужащие и сотрудники "Беркута" – некоторые служили в "батальоне Прилепина"). Разумеется, постановка вопроса с выдачей этих людей на Украину будет иметь непоправимые последствия для российско-белорусских отношений и полагаю до этого не дойдет.

5. Среди белорусской оппозиции распространено мнение, что все это постановка и Москва и Минск в две руки имитируют "защиту белорусской государственности" путем постановочных арестов и повод для дальнейшего использования силового ресурса против оппозиции после того, как Лукашенко выиграет выборы, а оппозиция их не признает, по поводу чего Лукашенко уже грозит использовать силу, включая армейские части, которые в последние недели он усиленно посещает. С другой стороны, Лукашенко обвиняют в том, что он сознательно нарушил договоренности по транзиту, использовав ЧВКшников для культивирования "внешней угрозы", чтобы сплотить свой электорат перед 9 августа (прием – "осажденная крепость"), в том числе и за счет ухудшения отношений с Россией. В этом случае для Белоруссии могут быть последствия.

6. Также рассматривается версия, что РФ на всякий случай хотела иметь силовой ресурс на территории Белоруссии к 9 августа, если события после выборов выйдут из под контроля. Например, путем задержки при транзите ЧВКшников через Белоруссию. Главный вопрос, почему без оружия? И как представляется, если бы имелась сеть подготовить силовую сетку для каких-то действий на территории Белоруссии, заброска необходимых групп явно бы происходила не как "групповой туризм большой группы людей одетых в стиле милитари", ибо это выглядело бы палевом уже на уровне идеи.

Само собой, в групповой отдых сотрудников ЧВК в Белоруссии также не очень верится, тем более, что заявляется, что "они вызвали подозрение тем, что вели себя не как туристы".

7. Посольство РФ в Белоруссии заявило, что у него пока нет информации о задержании граждан РФ и надо разбираться с тем, что там происходит.

Стоит отметить, что официальная позиция государства насчет ЧВК в РФ не меняется – официально их не существует, хотя не так давно на высшем уровне было признано, что они автономно работают в Ливии.

Многие проблемы с ЧВК проистекают из того, что у них отсутствует правовой статус (МИД РФ был за их юридическую легализацию, ФСБ и МО РФ – против). По закону их не существует, а де-факто они есть, действуя в "сером правовом поле", что удобно для различных гибридных операций и всегда позволяет заявить, что государство к их деятельности отношения не имеет, если что-то пошло не так или же наоборот, воспользоваться их успехом, если события прошли как надо.

8. Лукашенко заявил, что в этой ситуации надо разбираться и у Белоруссии нет цели как-то опорочить Россию. Попутно Лукашенко продолжил полемизировать с неназванными Телеграм-каналами.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь.Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит.

Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем"

Очевидно, что мы пока видим лишь небольшую часть это истории и подробности будут появляться как с российской, так и с белорусской стороны. Примечательно, что КГБ Белоруссии пока молчит.

Будем посмотреть, куда эта история заведет. Вопросов пока куда больше чем ответов.

UPD: Сообщают https://newdaynews.ru/moskow/698804.html, что указанные ЧВКшники могут быть сотрудниками ЧВК "МАР".

UDD2: Из Минска есть авиарейсы в Египет https://airport.by/raspisanie-rejsov/vylety (откуда можно попасть как в Судан, так и в Ливию)

UPD3: Совбез Белоруссии заявил, что Россия не уведомляла Белоруссию о переброске ЧВК через ее территорию. Согласно заявлению секретаря Совбеза, уведомлений на этот счет от ГРУ или ФСБ Белоруссия не получала.

UPD4: Белоруссия усилит меры безопасности на границе с Россией. В МИД Белоруссии вызваны послы России и Украины.

UPD5: КГБ Белоруссии официально заявил, что под Минском задержаны сотрудники ЧВК “Вагнер”. Задержание проводила “Альфа” КГБ Белоруссии.