Тодоренко уехала на заработки на Украину

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30.07.2020, 6:53, Новости дня

Телеведущая Регина Тодоренко стала ведущей рубрики о путешествиях на одной из украинских радиостанций, сообщил журнал Viva.

«Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», – передает РИА «Новости» слова Тодоренко.

По словам телеведущей, работа на радио является для нее новым опытом.

«Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру», – отметила она.

Напомним, Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Позднее она извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.





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