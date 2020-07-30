 

В Гонконге начались аресты за нарушение закона о нацбезопасности

30.07.2020, 6:30, Новости дня

Полиция Гонконга арестовала четырех сторонников независимости этого административного района КНР по обвинению в нарушении нового закона о защите национальной безопасности, сообщила South China Morning Post.

Среди задержанных – 19-летний Тони Чун, основатель радикального молодежного движения Studentlocalism. Эта сепаратистская организация была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона о нацбезопасности. Однако, по данным полиции, активисты движения продолжали противозаконную деятельность подпольно, передает ТАСС.

Как отмечают наблюдатели, это первый случай, когда сотрудники нового подразделения по обеспечению нацбезопасности произвели целенаправленные аресты и рейды в квартирах подозреваемых в соответствии с новым законом. Ранее нарушители задерживались лишь во время уличных протестных акций.

Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовым актом предусмотрено пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможность расследования дел на территории материкового Китая.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Захарова раскритиковала британскую тактику «highly likely»

26.06 / Мать призывника рассказала, что получила из военной части “изрезанное” тело сына с вырванной гортанью

23.07 / Партия «Новые люди» собрала подписи в Новосибирске

22.07 / Госдума приняла закон об ответственности за вейпы и кальяны

29.07 / Мерабишвили: Со своим младшим сыном я познакомился после того, как на свободу вышел

25.06 / Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

25.06 / В России началось голосование по поправкам в Конституцию

21.07 / Парламент Великобритании обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон

28.06 / ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии COVID-19

26.06 / Кремль счел дело Серебренникова поводом проверить расходы в учреждениях культуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска