 

Похудевшая на 30 кг Полина Гагарина испугала поклонников торчащими ребрами

30.07.2020, 6:30, Разное

Российская певица Полина Гагарина шокировала поклонников своей болезненной худобой и торчащими ребрами. Ранее исполнительница признавалась, что ей удалось сбросить 30 кг лишнего веса.
На новом фотоснимке, опубликованном в Instagram, Полина Гагарина была запечатлена возле футбольных ворот. Однако ее поклонники не разделили хорошее настроение певицы, связанное с теплой погодой, а испугались за нее, посчитав, что выглядит она слишком худой с торчащими ребрами и впалым животом.

Фанаты предположили, что певица «переборщила» с похудением, поскольку худоба придает ей болезненный вид. Некоторые поклонники предложили Полине Гагариной обратиться к эндокринологу, ведь за необычной стройностью может скрываться болезнь щитовидной железы или гормональный сбой, что способно привести к развитию анорексии.





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