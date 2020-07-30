На границе Венгрии и Украины необходимо увеличить количество пропускных пунктов – посол

30.07.2020, 6:26, Новости дня

На границе Украины и Венгрии необходимо увеличить количество контрольно-пропускных пунктов. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина”, которое опубликовано 29 июля, заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

“Если мы хотим сохранить нормальное дорожное движение между странами, нам нужны контрольно-пропускные пункты на границе. Если мы их закроем и останется только один, будут проблемы. Важно обеспечить наших граждан столькими объектами инфраструктуры, насколько возможно. Похоже, что существующих двух больших контрольно-пропускных пунктов и нескольких меньших недостаточно”, – считает посол.

По его словам, необходимо создать непрерывную автомагистраль между Киевом и Будапештом.

“Если у вас есть прекрасные контрольно-пропускные пункты, но ужасные дороги, которые ведут к ним, эта вся деятельность является ненужной. Нам надо говорить о дополнительной инфраструктуре, системе дорог. И нам надо говорить об автомагистрали, проходящей между Киевом и Будапештом. Венгерская сторона уже выполнила это. С украинской стороны также есть прогресс. В целом было бы идеально, если бы у нас была почти безостановочная нормальная автомагистраль между странами”, – сказал дипломат.

По информации Госпогранслужбы Украины, на границе с Венгрией работает семь пунктов пропуска: три из них – железнодорожные, остальные – для автомобилей.