Автопортрет Рембрандта продали за рекордные $18,7 млн

28 июля аукционный дом Sothebyʼs на своей странице в Twitter сообщил о продаже автопортрета нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна (1606–1669). Сумма составила рекордные $18,7 млн.

Предварительно специалисты оценивали картину от $15 до $20 млн.

#AuctionUpdate: New auction record! After a 6 minute bidding battle, Rembrandt self-portrait realises £14,549,400 to set a new benchmark price for a self-portrait by the Dutch master. #RembrandttoRichter pic.twitter.com/mZ9nBAZbCo

— Sotheby’s (@Sothebys) July 28, 2020

“Новый аукционный рекорд! После шестиминутных торгов автопортрет Рембрандта продан за 14 549 400 фунтов стерлингов, установлен новый ценовой ориентир для автопортрета нидерландского мастера”, – говорится в сообщении.

Данный автопортрет Рембрандт написал в 1632 году в возрасте 26 лет. Уникальность картины состоит в том, что это одна из двух работ, на которых художник изображен в парадной одежде, пишет CNN.

Стоимость картины побила предыдущий ценовой рекорд: в 2003 году другой автопортрет художника продали за $8,9 млн.

Рембрандт считается “пионером” селфи за любовь к автопортретам – за всю жизнь из-под кисти мастера их вышло более 80.