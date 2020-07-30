“Мы не можем получить наши жалкие пенсии”

30.07.2020, 6:25, Разное

Приднестровье закрылось от Молдовы: только ли в Covid-19 дело?

Анастасия Успенская Би-би-си 27 июля 2020

Агитационный щит в центре Тирасполя призывает приднестровских пенсионеров пользоваться услугами российского банка

Имена некоторых героев этого материала изменены по их просьбе. Также по их просьбе мы не можем проиллюстрировать статью их фотографиями. Согласно закону Приднестровья “О противодействии экстремистской деятельности” и статье 276 УК ПМР, общение с иностранной прессой может быть приравнено к экстремизму.

С началом эпидемии жители маленького Приднестровья оказались в сложной ситуации: местные власти наглухо закрыли границы, и покинуть территорию находящейся между Украиной и Молдовой самопровозглашенной республики можно только с особого разрешения оперштаба, созданного на базе министерства внутренних дел. Такое происходило с отдельными провинциями многих стран, в частности, в Италии, но в данном случае разница в том, что некоторые жизненно важные услуги доступны приднестровцам только за пределами своего анклава.

“Нас везут на небольшом автобусе к границе. Часто все желающие в один автобус не помещаются, он делает два рейса. Только когда всех привезут, начинают пропускать группу по приднестровскому списку”, – так супруги Субботины описывают свой путь к банку, чтобы снять с карточки пенсию. Пенсия – российская, и в последний раз обналичить ее на территории Приднестровья им удалось в начале февраля.

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), отколовшейся от Молдовы в 1990 году, мало кто живет на местную пенсию и по приднестровскому паспорту. Из 475,6 тысяч населения (данные переписи 2015 года) 330 тысяч – граждане Молдовы, около 220 тысяч – РФ и примерно 100 тысяч – граждане Украины (сумма превышает общую численность населения за счет того, что у многих по несколько паспортов).

Второе гражданство здесь необходимо, чтобы свободно передвигаться через границы, получать более приличные пенсии и соцпакеты.

“Не могу привезти родителям хлеба”

Большинство приднестровцев с российскими паспортами получают пенсию из РФ на банковские карты Сбербанка VISA. В начале этого года операции с международными картами на территории Приднестровья были признаны незаконными, так как проходили через POS-терминалы российского банка, а не лицензированных молдавских, как положено по закону. Обналичить пенсии без процентов стало возможным только в Молдове или на Украине.

“Мне в российском отделении Сбербанка сказали, что российские граждане Приднестровья должны переходить на карту “Мир” – по-другому мы тут российскую пенсию не получим. А как это осуществить, пока непонятно. Не в Россию же мне для этого ехать. Пока живу тем, что дети помогают”, – рассказывает Светлана Семеновна из Слободзейского района. Механизм получения этой карты неясен ни одному человеку в Приднестровье, с кем Би-би-си удалось поговорить.

Дети и внуки – спасение для многих стариков в ПМР, но сейчас визиты к родным откладываются только на самый крайний случай из-за обязательного двухнедельного карантина на приднестровской территории.

У 64-летнего Николая ситуация обратная: сам он находится в ПМР, а родители в молдавской Копанке. “Я не могу даже хлеба родителям привезти, они сами уже почти не двигаются – им 84 и 90 лет, а меня не выпускают из Приднестровья”, – говорит он.

У большинства приднестровских пенсионеров дети и внуки живут в Молдове или на Украине и временно не могут им помогать

Власти Приднестровья объявили Молдову “красной зоной” с высоким уровнем заражения Covid-19 и практически все отказы в пересечении границы мотивируют эпидемиологической необходимостью. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Молдове коронавирус выявлен у более 23 тысяч человек, из них – около 1500 в Приднестровье.

Но возможность попасть “на ту сторону” все же есть. В приграничное молдавское село Варница, например, можно перейти, указав на границе причину, но находиться там следует не более двух часов, иначе – штраф и карантин. Визит в банк – достаточно веская причина, чтобы вас пропустили, однако, на обратном пути необходимо предъявить чек о проведенной банковской операции. Человек, с которым пообщалась Би-би-си в Приднестровье, отказался это сделать, сославшись на защиту персональных данных, и, судя по всему, пересечь КПП с Варницей ему больше не удастся.

По его словам, даже указанная в чеке снятая сумма может стать поводом для неприятностей. Если она покажется проверяющему слишком большой, он может дать ход проверке – где человек получает зарплату. Приднестровцы, которым платят молдавские, а не местные фирмы, например, должны в некоторых случаях оплачивать коммунальные услуги по более высоким тарифам.

Как вырваться за пределы Приднестровья

Обращаться за разрешением на выезд можно только раз в неделю.

“Сначала ты пытаешься дозвониться в оперштаб. Потом пишешь заявку на их сайте. Сами понимаете, старики не могут даже этого сделать в виду отсутствия компьютеров и смартфонов. В большинстве случаев система присылает автоматический отказ. И только после этого, с отказом в руках, начинаешь добиваться повторного рассмотрения своей ситуации. Но время уже ушло, и в лучшем случае положительный ответ будет только через неделю”, – рассказывает активистка из Приднестровья Анна Берестовская.

Би-би-си направила в оперштаб ПМР просьбу прокомментировать ситуацию, но на момент публикации материала ответа пока не поступило.

В начале 1990-х годов Приднестровье выступало против независимости Молдовы от СССР, а после развала Союза всегда поддерживало Россию. У здания правительства в Тирасполе до сих пор стоит огромный памятник Ленину

Майя Будник из города Рыбница с тяжелой формой отита просила разрешение на выезд в Кишинев к врачу.

“Лор из моей местной поликлиники как раз была в самоизоляции, я знаю врача в Кишиневе, но с меня потребовали бумажку о том, что мне назначен прием. В кишиневской клинике девушка в регистратуре предложила прислать мне подтверждение на телефон, но у меня старый, кнопочный. По почте что ли высылать? Так меня без бумажки и не выпустили”, – рассказывает Майя.

Майя не осталась без медицинской помощи, но обратиться к врачу по своему выбору не смогла.

Из счастливчиков, добившихся разрешения на выезд, формируются списки, и дважды в неделю от центральных отделов милиции крупных городов в сторону молдавской таможни отъезжает микроавтобус, иногда – два. Транспорт нанимают приднестровские власти.

По словам людей, совершивших переход, на молдавской стороне никаких задержек не происходит. Для Молдовы приднестровцы – граждане страны, живущие на ее территории, поэтому о причинах въезда там не спрашивают, и отправляться в карантин тоже не надо. Для приезжающих из Молдовы в ПМР двухнедельный карантин обязателен.

История раскола

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) – непризнанное государство, провозгласившее независимость от Молдавской ССР в сентябре 1990 года. К 1992 году политическое противостояние переросло в полномасштабный вооруженный конфликт, жертвами которого стали более тысячи человек, включая сотни мирных жителей.

Приднестровье находится в составе Молдовы, но его жители преимущественно поддерживают Россию. После аннексии Крыма Россией в 2014 году многие в ПМР надеялись, что такой сценарий возможен и для них. При этом у республики нет общей границы с Россией, она граничит с Молдовой и Украиной.

Приднестровское гражданство не признается ни одним государством в мире. Для свободы передвижения жители ПМР получают молдавские, российские или украинские паспорта. На территории Приднестровья также мало развиты целые отрасли инфраструктуры, в частности, международная банковская система.

Кто первый к банкомату?

По рассказам очевидцев, после пересечения границы люди устраивают настоящий забег к маршруткам, которые везут в ближайшие молдавские населенные пункты. Бывает так, что наличности в банкоматах на всех не хватает, и очень важно попасть на место в числе первых. Иначе придется вернуться домой ни с чем и добиваться нового разрешения.

Возможность добраться до банкомата молдавского банка стала для многих приднестровцев жизненной необходимостью

У одного человека на руках может быть по несколько карт – родителей или соседей-пенсионеров, которые сами добиться разрешения на поездку не могут в силу разных причин.

“На молдавской стороне снять деньги можно только в молдавских леях, потом их еще надо поменять на приднестровские рубли. Старики много теряют при обмене. В выигрыше в данной ситуации те, кто по старинке без всяких карт приходит за приднестровской пенсией в банк и стоит в длинной очереди, но таких в Приднестровье мало”, – говорит активистка Анна Берестовская.

“Чтобы не нервничать, я иду спать”

На Украину власти Приднестровья готовы выпускать своих граждан на 12 часов, но воспользоваться этим не получается, потому что на той стороне свои правила. Въезжающим надо обязательно иметь при себе мобильный телефон с украинской сим-картой, на который в присутствии пограничников надо скачать местное приложение “Дій вдома” для отслеживания местонахождения человека.

“Что мне эти 12 часов, если на Украине я должен буду отсидеть две недели в карантине, а задержавшись так надолго, я здесь опять должен буду две недели сидеть. Кто меня будет ждать на работе?” – говорит Артем, у которого в приграничном украинском селе Кучурганы остался родительский дом.

Артему очень надо попасть на Украину, его дом стоит без присмотра уже несколько месяцев

Он, как и многие приднестровцы с украинскими паспортами, уже несколько месяцев не может съездить в соседнее село, чтобы оплатить коммунальные услуги или просто проверить, не разграбили ли дом.

Украина предлагает выход: сдать тест на коронавирус в одной из специальных лабораторий, и если результат будет отрицательным, в изоляции сидеть не надо. Но ближайшая к Приднестровью подобная лаборатория находится в Одессе (это больше 100 км), а тест стоит порядка 2500 гривен (примерно 90 долларов). Прожиточный минимум пенсионера в ПМР в мае 2020 года составил 1328 приднестровских рублей (около 83 долларов).

Поездка за пенсией обойдется пенсионеру дороже, чем сама пенсия. Впрочем, 100 долларов – весьма ощутимая сумма для представителя любой возрастной группы Приднестровья.

“Чтобы не нервничать и не заработать гипертонический криз, я иду днем спать. Жалкие пенсии, и то проблема получить. Наблюдать без боли за происходящим невозможно, все встало с ног на голову”, – жалуется пенсионер дядя Миша из приграничного с Украиной села Первомайск.

Приднестровский пенсионер может рассчитывать на пенсию от одной из трех стран (Молдова, Украина, Россия), деньги небольшие – от 100 до 200 долларов в месяц.

Тактический маневр Тирасполя?

Пандемия коронавируса совпала с годом выборов в регионе. В ноябре Приднестровье будет выбирать парламент, а в декабре 2021-го – президента. В Молдове президентские выборы пройдут в ноябре этого года.

Так выглядит блокпост на границе Приднестровья и Украины (архивное фото)

Есть мнение, что жесткое отмежевание от Молдовы, объясняемое санитарной необходимостью, на самом деле – открытая декларация будущих намерений ПМР еще больше выйти из-под контроля Кишинева. По данным правозащитной организации Promo-LEX, за время эпидемии коронавируса на всей протяженности границы между Приднестровьем и Молдовой появились около 40 нелегальных кордонов и заградительных барьеров.

“Пандемия стала хорошим поводом для ущемления прав и свобод. На мой взгляд преследуются сугубо политические цели. Тирасполь показывает Кишиневу и всем остальным участникам переговорного процесса в формате “5+2″ (кроме конфликтующих сторон в нем участвуют ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз – прим. Би-би-си), кто в доме хозяин, кто контролирует зону безопасности, кто может безнаказанно вводить такие ограничения, нарушающие соглашения 1992 года”, – считает экс-вице-премьер правительства Молдовы по переговорному процессу и реинтеграции Александру Фленкя.

Экс-вице-премьер правительства Молдовы по переговорному процессу Александру Фленкя считает, что действия властей Приднестровья имеют к борьбе с коронавирусом весьма условное отношение

По словам эксперта, ограничение свободы предвижения потянуло за собой целую цепочку нарушений других прав. В первую очередь, права на труд, так как жители обеих сторон, работающие на противоположных берегах Днестра, остались без работы и средств к существованию; права на медицину – люди оказались отрезанными от жизненно важных медицинских услуг, которые в основном оказываются на правом берегу. Разделены семьи. Нарушены торгово-экономические связи.

“Это главные жертвы опрометчивых решений Приднестровья. А основной жертвой в средне-долгосрочной перспективе станет непосредственно переговорный процесс. Это тактический маневр Тирасполя – увести участников формата от главного вопроса, ради решения которого он был создан – реинтеграции. Так бывает, когда у одной из сторон заканчиваются аргументы и ходы”, – говорит Александру Фленкя.

При этом эксперт считает, что надвигающиеся выборы – просто совпадение, которым Приднестровье, однако, непременно воспользуется. По словам Фленкя, с начала пандемии в Приднестровье усилилось давление на гражданских активистов и оппозиционеров. Это подтверждают и правозащитники, по их данным, за это время там было заведено несколько уголовных дел об экстремизме и участились нарушения прав человека.

Одно из последних – дело Геннадия Чорбы, принявшего участие в стихийном протесте против аннулированных пропусков через мост между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина, по которому люди ходили с берега на берег на работу.

Под этим девизом Приднестровье живет со дня провозглашения независимости

С таким мнением не согласен приднестровский эксперт, руководитель Школы политических исследований Тирасполя Анатолий Дирун. Он считает, что Тирасполь действительно пытается отградиться от вируса.

“На сегодняшний день нет в мире ни одного успешного кейса, который можно было бы взять за пример и сказать: давайте следовать таким-то нормам, и это позволит снизить уровень заболеваемости. В любой стране Covid-19 оказал влияние на экономическую, социальную и политическую ситуацию, и в каждой стране проявляется свой индивидуальный почерк”, – говорит Дирун.

По его мнению, партия власти Приднестровья без труда победит на предстоящих выборах.

“У партии “Обновление” нет конкурентов, несмотря на номинальное существование еще 8-9 политических организаций. Правила игры созданы таким образом, что эти выборы, мягко говоря, с самого начала не строились на конкурентной борьбе. Все административные и финансовые возможности сосредоточены в их руках, и говорить об альтернативе не приходится”, – говорит эксперт.

Что касается граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, то, по его словам, Тирасполь никогда не чинил им препятствий в возможности проголосовать на молдавских выборах.

Международные эксперты считают, что Евросоюзу стоит снова обратить свое несколько ослабевшее в последнее время внимание на то, что происходит у его порога: тлеющий конфликт, тревожная ситуация с правами человека в ПМР, причудливые формы демократии в Молдове и нависшая над всем этим тень России.

“В первую очередь, самим гражданам Молдовы необходимо, чтобы страна обрела политическое равновесие и волю. Чтобы однажды пришло ответственное правительство, которое бы исполняло свои обещания, а не игнорировало реформы в сфере верховенства закона, не подавляло гражданскую активность и свободу слова”, – говорит депутат Европейского парламента Рамона Стругариу.

Между тем, жесткие ограничения на пересечение приднестровских границ сохранятся до 30 сентября.

При участии Анны Берестовской из Приднестровья.