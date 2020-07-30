Россия указала на политический выигрыш Германии от вывода американских войск

30.07.2020, 6:08, Новости дня

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что вывод части американского контингента из Германии не скажется на безопасности ФРГ, а политически Берлин, вероятно, даже выиграет.

«Некоторые наблюдатели интерпретируют вывод 12 тыс. военнослужащих США из Германии как «наказание» для Берлина. Почему? Германии ничего не угрожает. Таким образом, безопасность [Германии] не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого», – написал российский дипломат в своем Twitter.

Ульянов добавил, что решение администрации США может повлиять только на экономическую ситуацию в районах, расположенных вокруг американских военных баз.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Позже президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России.

Напомним, 1 июля Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.



