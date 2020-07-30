 

Мадонну раскритиковали за рекламирование лекарства от коронавируса

30.07.2020, 5:53, Разное

Поклонники американской певицы Мадонны раскритиковали ее за поддержку шарлатанов, утверждавших о существовании лекарства от коронавируса. Соответствующий ролик исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.
По словам группы людей, запечатленных в видеоролике, они являются врачами и знают, что от коронавируса можно излечиться благодаря использованию гидроксихлорохина, цинка и цтромакса. Маски они предложили вовсе не носить. Сама Мадонна утверждала, что многие не хотят слышать правду, а поиски вакцины от коронавируса позволяют представителям власти заработать.

Администраторы социальной сети Instagram сразу же отреагировали на публикацию, пометив ее как контент, в котором присутствует ложная и опасная информация, связанная с коронавирусом. Позднее ролик был заблокирован, а саму Мадонну раскритиковали за то, что она поддержала шарлатанов, хотя ранее исполнительница переболела COVID-19, но бессимптомно, на это указывало наличие антител к инфекции.





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